O adolescentă a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa în zona unei treceri pentru pietoni din Copşa Mică. Fata a suferit contuzii şi a fost dusă la spital

O adolescentă de 16 ani a fost lovită de un autoturism, marţi dimineaţă, în timp ce traversa în zona unei treceri pentru pietoni din Copşa Mică, judeţul Sibiu. Ea a suferit contuzii şi a fost transportată la spital. Traficul pe DN 14 se desfăşoară pe un singur fir, alternativ.

Accidentul s-a produs pe DN 14, în localitatea Copşa Mică.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14 pe direcţia Sibiu-Mediaş, o femeie de 39 de ani din Micăsasa a acroşat o minoră de 16 de ani din Copşa Mică, care traversa drumul în zona trecerii pentru pietoni amplasată în apropiere de intersecţia cu Valea Viilor”, a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Adolescenta a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD. Ea a suferit contuzii la o mână şi un picior şi acuza dureri toracice, fiind transportată la CPU Mediaş conştientă.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi luarea măsurilor legale.

Traficul rutier se desfăşoară aternativ.