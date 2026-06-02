România semnează un contract record cu Rheinmetall: armament modern și investiții masive în industria de apărare

Producătorul german de armament Rheinmetall a anunțat semnarea unor contracte în valoare totală de 5,7 miliarde de euro cu România, pe care le descrie drept cel mai important pachet de acorduri internaționale din istoria recentă a companiei.

Potrivit unui comunicat oficial, contractele sunt derulate în cadrul programului european Security Action for Europe (SAFE) și includ livrarea a 298 de vehicule blindate Lynx, sisteme de apărare aeriană Skyranger, muniție de calibru mediu, transportoare blindate de trupe, precum și două nave de patrulare offshore și două nave destinate sprijinului scafandrilor militari. Primele livrări sunt programate pentru anul 2028, iar finalizarea acestora este estimată pentru 2030.

Compania germană a precizat că investițiile vor fi semnificative și în România, unde o parte importantă a producției va fi realizată local. Rheinmetall estimează crearea a mii de locuri de muncă și implicarea a peste 200 de subcontractori în lanțul de aprovizionare.

De asemenea, peste jumătate din producție urmează să fie realizată pe teritoriul României sau în colaborare cu companii locale, ceea ce ar urma să contribuie la dezvoltarea industriei naționale de apărare și la integrarea acesteia în ecosistemul european.

România găzduiește deja activități ale grupului german prin filiala Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, iar noile contracte vor extinde prezența companiei și în alte locații din țară.

Reprezentanții companiei și oficiali români au subliniat că proiectul reprezintă nu doar o modernizare a capabilităților militare ale României, ci și un pas important pentru revitalizarea industriei de apărare și pentru consolidarea poziției țării în cadrul NATO.

Rheinmetall, unul dintre cei mai importanți producători europeni de echipamente militare, își desfășoară cea mai mare parte a activității în sectorul apărării, într-un context în care cererea globală pentru astfel de echipamente a crescut semnificativ în ultimii ani.