Semafoarele din giratoriile din Sibiu vor fi repornite după refacerea marcajelor. Peste 80% dintre blocaje, cauzate de încadrări greșite

Semafoarele din giratoriile Sibiului vor fi repornite. Marcajele rutiere, refăcute după blocajele de la primele teste
Semafoarele din giratoriile din centrul Sibiului vor fi repornite după refacerea marcajelor rutiere. Primele teste au generat blocaje în trafic, iar reprezentanții Primăriei Sibiu spun că peste 80% dintre deficiențele observate au fost provocate de încadrarea greșită a șoferilor pe benzile de circulație.
Când vor fi repornite semafoarele din giratoriile din Sibiu
Semafoarele vor fi testate din nou după refacerea marcajelor rutiere din intersecțiile Vasile Milea – Calea Dumbrăvii și zona Ramada. Noile teste sunt estimate pentru 13–14 octombrie, după finalizarea lucrărilor de pe bulevardul Vasile Milea.
Peste 80% dintre blocaje au fost provocate de încadrări greșite
Primele analize ale administrației locale arată că mai mult de 80% dintre blocajele apărute la testarea semafoarelor au fost asociate cu schimbarea benzilor în interiorul giratoriilor. Municipalitatea vrea ca noile marcaje să îi ghideze pe șoferi să aleagă banda corespunzătoare înainte de intrarea în intersecție.
Marcajele rutiere vor fi refăcute înaintea următoarelor teste
Liniile de pe carosabil urmează să fie modificate pentru o delimitare mai clară a benzilor și a direcțiilor de deplasare. Reprezentanții Primăriei au discutat aceste modificări și cu Poliția Rutieră.
Primele teste au provocat cozi în centrul Sibiului
La testarea de marți, semafoarele au funcționat aproximativ două ore în giratoriul Vasile Milea – Calea Dumbrăvii și aproximativ 15 minute în zona Ramada. În urma monitorizării, polițiștii au constatat că traficul devenise mai aglomerat decât înainte, motiv pentru care semafoarele au fost oprite.
Șoferii au întâmpinat dificultăți după pornirea semafoarelor
Unul dintre motivele identificate a fost schimbarea benzilor în interiorul giratoriilor. În plus, administrația locală a semnalat situații în care șoferii au intrat în intersecție pe roșu sau au forțat traversarea acesteia după retragerea polițiștilor.
Sursă: Turnul Sfatului