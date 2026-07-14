Semnal de alarmă de la Olguța Vasilescu: „Noua lege a salarizării crește cheltuielile și adâncește deficitul”

Primarul municipiului Craiova și fost ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a lansat marți un avertisment în legătură cu proiectul noii legi a salarizării din sectorul public. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta susține că forma aflată în discuție ar genera costuri suplimentare de cel puțin 8 miliarde de lei pe an pentru bugetul de stat și ar putea avea efecte negative asupra deficitului bugetar.
Potrivit fostului ministru, impactul estimat în prezent pentru cheltuielile de personal este de aproximativ 166 de miliarde de lei, însă aplicarea proiectului în forma actuală ar ridica suma la 174 de miliarde de lei. În opinia sa, diferența de circa 1,6 miliarde de euro anual ar depăși beneficiul financiar obținut de România într-un singur an prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Olguța Vasilescu a criticat și modul în care au fost negociate jaloanele din PNRR referitoare la salarizarea bugetarilor. Ea a susținut că unele prevederi au fost introduse fără consultarea Ministerului Muncii și a sindicatelor și a dat ca exemplu criteriile de performanță pentru funcționari, despre care afirmă că existau deja în legislația în vigoare, dar nu au fost aplicate.
Fostul ministru a atras atenția și asupra efectelor pe care noii coeficienți de salarizare le-ar putea avea în administrația locală. În opinia sa, stabilirea unor grile identice pentru localități din aceeași categorie de populație nu ține cont de diferențele de dimensiune și responsabilitate dintre orașe. Ca exemplu, aceasta a precizat că, la Craiova, anvelopa salarială ar putea crește cu aproximativ 2 milioane de euro față de nivelul actual.
Un alt punct criticat vizează reducerea și plafonarea sporurilor. Olguța Vasilescu susține că anumite categorii profesionale, inclusiv personalul medical care lucrează în condiții dificile, ar putea fi afectate de noile reguli. Totodată, ea afirmă că valoarea de referință utilizată în proiect a fost diminuată față de varianta discutată anterior, ceea ce ar putea conduce la scăderi de venit pentru o parte importantă a angajaților din sectorul public.
În final, fostul ministru a explicat că PSD nu va susține proiectul până când forma finală nu va fi prezentată și analizată public. Ea a cerut o dezbatere amplă pe baza cifrelor și a impactului bugetar înainte ca legea să ajungă la vot în Parlament.