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Actualitate· 2 min citire
Un nou bilanț devastator după cutremurele din Venezuela: peste 4.300 de morți și aproape 17.000 de oameni rămași fără adăpost
Cutremure Venezuela
Publicat11 iul. 2026, 23:53
SursăRealitatea.net
Numărul persoanelor care au murit în urma celor două cutremure produse în Venezuela, pe 24 iunie, a ajuns la 4.333. Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.
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