Vremea se răcește brusc: ninsori la munte și cod galben de ploi în sud-est

Publicat 12 oct. 2026, 10:47 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă până marți, 13 octombrie, pentru ploaie, vânt puternic și scăderea temperaturilor. În Carpații Meridionali se anunță lapoviță și ninsoare.

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