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Economie· 1 min citire
Ciobanii protestatari au ieșit de la discuțiile cu un consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?
Ciobani protestatari
Publicat16 sept. 2026, 13:00
Actualizat16 sept. 2026, 13:05
SursăRealitate Plus
Delegația ciobanilor protestatari, care a fost primită de un consilier al președintelui Nicușor Dan, a ieșit cu promisiunea că problemele pe care le-au ridicat vor fi atent analizate și se va încerca rezolvarea lor, de îndată ce va exista un guvern cu puteri depline.
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