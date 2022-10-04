Economie· 1 min citire

Virgil Popescu, explicații privind FACTURILE URIAȘE la curent - Legile Puterii, ora 20:50

Virgil Popescu, explicații privind FACTURILE URIAȘE la curent - Legile Puterii, ora 20:50

Virgil Popescu, explicații privind FACTURILE URIAȘE la curent - Legile Puterii, ora 20:50

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 4 oct. 2022, 11:38

Ministrul-cheie al momentului iese, în această seară, la tablă, în fața românilor

Ministrul-cheie al momentului iese, în această seară, la tablă, în fața românilor.

În timp ce parlamentarii se încurcă în formula de calcul a facturii la curent, Alexandra Păcuraru îl provoacă pe Virgil Popescu să explice exact ce se va întâmpla în această iarnă cu gazele și curentul. Cum va fi facturat de fapt consumul? Plătim sau nu în funcție de anul trecut? Cum vor factura furnizorii în funcție de numărul de copii din fiecare gospodărie?

Ministrul Popescu analizează facturile mincinoase ale telespectatorilor Realitatea care au fost furați cu indexul în față și explică în ce fel vor fi opriți băieții destepți din Energie care s-au îmbogățit pe spatele românilor de rând.

Ministrul Energiei îi dă replica și colegului Rareș Bogdan, care a acuzat că gazul românesc pleacă ilegal din țară.

Avem rezerve pentru la iarnă sau vom îngheța în case? Toate răspunsurile, azi, de la 20.50, la Legile Puterii, o emisiune esențială, cu Alexandra Păcuraru.

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