Prețurile carburanților rămân ridicate. Cât costă un plin de benzină și motorină

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină.

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