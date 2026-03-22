Conform presei de stat de la Moscova, statele membre NATO ar planifica crearea unui coridor strategic format din sisteme de rachete antinavă (NSM), care să acopere Marea Neagră, Marea Baltică și regiunea Indo-Pacific. Jurnaliștii ruși susțin că această mobilizare de forțe ar fi orchestrată sub pretextul unei amenințări militare din partea Rusiei, servind de fapt unor interese ofensive ale Alianței.

Articolul publicat de publicația rusă mk.ru , intitulat sugestiv „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, lansează o serie de acuzații grave la adresa Alianței Nord-Atlantice. Moscova susține că statele membre plănuiesc să preia controlul asupra unor mări vitale pentru Federația Rusă, folosind tehnologie de ultimă generație pentru a bloca orice mișcare a flotei rusești.

Scutul NSM: De la descurajare la blocaj naval total

Potrivit jurnaliștilor ruși, strategia NATO ar presupune staționarea unor sisteme de rachete antinavă de tip Naval Strike Missile (NSM) pe coasta letonă a Mării Baltice. Această mișcare ar transforma întregul arc de coastă, de la Norvegia până în Polonia, într-o linie continuă de descurajare de tip A2/AD. Deși NATO prezintă acest concept ca fiind unul strict defensiv, menit să limiteze accesul și manevrele unui potențial adversar, Moscova îl interpretează drept o amenințare directă la adresa oricărui grup naval al Marinei Ruse care ar încerca să părăsească bazele militare.

România și Bulgaria, „pilonii” izolării pe flancul sudic

Presa rusă evidențiază faptul că acțiuni similare se conturează și în zona noastră de interes, menționând în mod special România și Bulgaria ca puncte cheie ale acestei „centuri de izolare”. Rușii susțin că, prin combinarea capacităților de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează un scenariu de tip „ochiul care vede tot”. În această viziune, orice mișcare a navelor rusești în apele internaționale ar fi anticipată și însoțită de spectrul unor salve de foc coordonate din mai multe direcții, formând un sistem integrat care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

O „Cortină de Fier” tehnologică la scară globală

Analiza rusească extinde acest scenariu dincolo de granițele Europei, acuzând Statele Unite că aplică aceeași logică în regiunea Indo-Pacific, prin implicarea Australiei și Japoniei în programele NSM. Autorii materialului estimează că, până în anul 2028, capacitatea de producție a acestor rachete va depăși 1.000 de unități pe an. Această producție la scară industrială este văzută de Moscova ca un semnal clar de pregătire pentru un conflict de mare intensitate.

Războiul cuvintelor: Diplomație sau pregătire de atac?

În final, publicația rusă concluzionează că prezența sistemelor NSM în țări precum Letonia, Bulgaria sau România nu este doar o măsură de securitate, ci o tentativă a Washingtonului de a ridica o nouă „cortină de fier” tehnologică. Aceasta ar avea ca scop principal blocarea rutelor maritime rusești. Trebuie menționat, totuși, că propaganda rusă lansează aceste teorii fără a furniza dovezi concrete care să susțină caracterul ofensiv al unor desfășurări pe care NATO le consideră pur defensive.