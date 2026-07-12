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Politica· 1 min citire
Copil de șase ani, lovit de o mașină în Sibiu. Băiețelul a suferit un traumatism cranian și a fost dus la spital
Mașină de poliție
Publicat12 iul. 2026, 23:04
SursăRealitatea.net
Un băiat în vârstă de șase ani a fost lovit de un autoturism, duminică seara, în localitatea Jina, județul Sibiu. Copilul a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital, în stare conștientă.
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