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Copil de șase ani, lovit de o mașină în Sibiu. Băiețelul a suferit un traumatism cranian și a fost dus la spital

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat12 iul. 2026, 23:04
SursăRealitatea.net

Un băiat în vârstă de șase ani a fost lovit de un autoturism, duminică seara, în localitatea Jina, județul Sibiu. Copilul a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital, în stare conștientă.

Accidentul s-a produs pe strada Principală, iar polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut incidentul.

Copilul a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani

Primele verificări făcute la locul accidentului arată că băiatul, care este din localitatea Jina, ar fi fost lovit de un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, pe strada Principală din localitatea Jina, un minor, localnic, în vârstă de 6 ani, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi fost acroşat de un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 20 de ani, domiciliat în Jina”, a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Băiatul a suferit un traumatism cranian

La locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. Copilul a primit îngrijiri medicale, după care a fost transportat la CPU Luther.

„Băieţelul în vârstă de aproximativ 6 ani a suferit un traumatism cranian şi multiple escoriaţii şi a fost transportat la CPU Luter, conştient”, a precizat ISU Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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