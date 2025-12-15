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Daniel Zamfir: Toți senatorii PSD vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu

Daniel Zamfir: Toți senatorii PSD vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu

Daniel Zamfir: Toți senatorii PSD vor vota moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 15 dec. 2025, 14:38

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat că

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat că absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. 

Cu voturile celor de la PSD, moțiunea simplă are șanse mari să treacă, dar trebuie menționat că asta nu va duce automat la demiterea ministrului. În contextul în care PSD votează moțiunea simplă, aceasta ar trebui să aibă peste 70 de voturi, mult peste cele 67 necesare pentru majoritate în Senat.

Întrebat luni la Digi24 ce vor face sentorii PSD la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, Daniel Zamfir a spus: „Votează moțiunea categoric”.

„Să lași 120.000 de oameni atâta timp fără apă, arată că n-ai niciun pic de răspundere și trebuie să pleci. Ce nu se înțelege de către colegii de la USR este că atunci când ești într-un Guvern și când ești într-o funcție importantă, trebuie să-ți asumi răspunderea. Noi nu putem să fim solidari nici cu incompetența și nici cu minciuna”, a spus Zamfir.

Întrebat dacă senatorii vor vota în bloc, social-democratul a spus: „Evident da. Nu știu de ce există sau puneți la îndoială această chestiune. Absolut toți senatorii PSD vor vota moțiunea împotriva doamnei Buzoianu. Pentru că, repet, n-o să fim solidari niciodată cu minciuna și cu incompetența”.

Moțiunea cu titlul „Prahova sub asediu: Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” a fost depusă de AUR.

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