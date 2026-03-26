Politica· 1 min citire
Donald Trump atacă dur NATO: „Nu avem nevoie de nimic, dar nu vom uita că nu ne-au ajutat cu Iranul”
26 mar. 2026, 13:23
Articol scris de Scris de Realitatea de Sibiu
Sursă: realitatea.net
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur NATO, acuzând statele membre că nu au făcut suficient pentru a sprijini eforturile legate de situația din Strâmtoarea Ormuz.
Liderul de la Casa Albă a postat mesajul pe contul personal de socializare spunând că acest moment nu va fi uitat.
Donald Trump, mesaj dur la adresa NATO
„Țările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta în legătură cu națiunea nebună, acum distrusă militar, a Iranului. Statele Unite nu au nevoie de nimic de la NATO, dar să nu uităm niciodată acest lucru".
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News