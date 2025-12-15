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Politica· 2 min citire
George Simion, atac dur în Parlament: „Dați-vă demisia, domnule Bolojan!”
George Simion, atac dur în Parlament: „Dați-vă demisia, domnule Bolojan!”
Liderul AUR George Simion a cerut, luni, demisia premierului Ilie Bolojan, într-un discurs dur susținut de la tribuna Parlamentului
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