Mihai Enache, liderul deputaților AUR: „PSD, PNL, USR și UDMR au respins introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari, transparentizarea finanțării ONG-urilor și alegerea primarilor în două tururi”

Publicat 8 iun. 2026, 19:52 Actualizat 8 iun. 2026, 20:31 Sursă Realitatea.Net

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză partidele aflate la putere că blochează în Parlament inclusiv proiectele pe care le susțin în discursurile publice și avertizează că românii asistă la o nouă demonstrație de ipocrizie politică.

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