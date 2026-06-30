Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA este, practic, o invitație la jocul cu profiturile care va alimenta teoria «optimizărilor»”

Senatorul AUR Petrișor Peiu atrage atenția că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) riscă să încurajeze din nou practicile de „optimizare” fiscală și solicită explicații publice din partea ANAF cu privire la diferențele semnificative dintre ratele de profit raportate de unele companii care activează în aceleași sectoare economice.
“Un punct de plecare pentru discuția privind taxarea multinaționalelor:
1. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA)a apărut pentru a combate „optimizarea” profiturilor de către companiile mari, cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Dacă acel impozit era de 1% din cifra de afaceri , era echivalentul unui impozit de profit de 16% plătit pentru un profit corespunzător unei rate a profitului de 6%.
2. Cu alte cuvinte, oricine declară un profit mai mic de 6% din cifra de afaceri, practic prin impozitul pe profit va plăti către stat o sumă mai mică decât IMCA .
3. OCDE a impus și guvernul a acceptat desființarea IMCA, ceea ce înseamnă liber la „optimizare” fiscală, liber la ascunderea în țara de origine, fără taxare, a profiturilor.
4. Iată doar câteva cifre greu credibile, care alimentează ideea că sunt multinaționale care își optimizează profiturile, adică trimit sub formă de plăți pentru servicii profiturile către firmele mamă : – firma românească Romgaz declară un profit de 41% din cifra de afaceri, în vreme ce firma austriacă OMV, din aceeași industrie, declară un profit de doar 10% din cifra de afaceri (pe 2025)! – magazinele românești Dedeman declară un profit de 12%, iar magazinele germane Lidl și Kaufland declară profituri de 5%, respectiv 4%! – Francezii de la Renault și turcii de la Ford Otosan declară profituri de doar 2% din cifra de afaceri! – lanțurile de benzinării OMV, respectiv Mol declară profituri de doar 2%, respectiv 3% din cifra de afaceri! – constructorul Tehnostrade declară un profit de 10%, în vreme ce constructorii Spedition UMB și SA&PE, în aceeași industrie, declară profituri de 5%, respectiv 6%!
Concluzia: desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA este, practic, o invitație la o joacă cu profiturile care va alimenta teoria „optimizărilor”.
Cineva de la ANAF ar trebui să ofere public o explicație pentru cifrele de mai sus, care exprimă asimetrii greu de justificat.
Cum poate să aibă Romgaz o rată a profitului de patru ori mai mare decât Petrom?
Cum poate Dedeman să aibă o rată a profitului dublă față de Lidl și Kaufland?
Cum se poate ca benzinăriile OMV și MOL să aibă rate ale profitului de 2-3%?”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.