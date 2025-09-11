NICUȘOR DAN: „CEL TÂRZIU ÎN 2027 ÎNCEPE CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN ROMÂNIA”
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o emisiune televizată, că România va intra pe un trend de creștere economică cel târziu la începutul anului 2027. El a admis că perioada actuală este dificilă pentru români, din cauza reformelor economice, dar a subliniat că alternativa ar fi fost mult mai gravă.
„Nu mai există risc de a "downgrada", de a ieși fondurile, de a veni FMI-ul și de a bloca cu totul economia. Asta era mult-mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a explicat șeful statului.
Potrivit lui, va fi nevoie de aproximativ un an și jumătate pentru redresare. „Cel târziu la începutul anului 2027, va începe o creștere pe care România o va avea”, a precizat Nicușor Dan.
Președintele a transmis că direcția actuală este una corectă și că pericolul ca România să intre într-o criză financiară majoră a fost evitat.
Sursa: Newsinn
