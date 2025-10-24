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Politica· 1 min citire
NICUȘOR DAN, NOUĂ GAFĂ LA IAȘI. PREȘEDINTELE A PLECAT FĂRĂ SĂ SALUTE DIRECTORUL ANTIBIOTICE
NICUȘOR DAN, NOUĂ GAFĂ LA IAȘI. PREȘEDINTELE A PLECAT FĂRĂ SĂ SALUTE DIRECTORUL ANTIBIOTICE
Vizita oficială a lui Nicușor Dan la Iași s-a transformat într-un moment stânjenitor pentru șeful statului.
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