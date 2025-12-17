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Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc

Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc

Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 17 dec. 2025, 08:28

Coaliția se reunește astăzi, după trei săptămâni de tăcere și numeroase tensiuni.

Coaliția se reunește astăzi, după trei săptămâni de tăcere și numeroase tensiuni.

Social-democrații au votat moțiunea simplă inițiată de Opoziție împotriva ministrei care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă. Diana Buzoianu ține strâns de scaunul de ministru și nu vrea să plece, chiar dacă moțiunea a trecut. Are și girul premierului care a sărăcit românii. Bolojan ar putea să o demită, dar nu vrea.

Partidele aflate la Guvernare ar trebui să decidă ce vor mai face mai departe în privința reformelor rămase-n aer, pentru că dacă nu vor lua o decizie, bugetul pe anul viitor rămâne blocat.

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