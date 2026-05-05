Sorin Grindeanu, după ce moțiunea a trecut: ”Eu cred că tot noi împreună trebuie să construim o majoritate”
Sorin Grindeanu a reacționat după ce moțiunea de cenzură depusă pentru demiterea lui Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi. Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan.
”Așa cum ați văzut eu nu am dorit să iau cuvântul la moțiune pentru că eu cred că tot noi împreună trebuie să construim o majoritate. Votul este unul care face ca această moțiune să fie adoptată cu un număr record de voturi. Asta spune că tot ce s-a spus de către cei care au votat a întrunit susținerea masivă a parlamentarilor. Nu am dorit să iau cuvântul. Eu și colegii mei din PSD am dorit să reducem tensiunea publică. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic. Dacă nu mai sunt eu premier nu mai e voie să se întâmple ceva în România. E de datoria partidelor să găsească o soluție responsabilă. E de datoria președintelui să ne convoace la consultări. Cred că ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze, fiindcă e un vot covârșitor",a spus Grindeanu.
