Tânără cercetată la Sibiu pentru proceduri de estetică medicală făcute fără drept

O tânără de 23 de ani din localitatea Șelimbăr este cercetată de polițiștii sibieni, fiind suspectată că ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept.

Ancheta este desfășurată într-un dosar penal care vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au efectuat, pe 27 aprilie, o percheziție domiciliară în acest caz. Din cercetările de până acum ar fi rezultat că, în perioada octombrie 2021 – aprilie 2026, tânăra ar fi realizat proceduri de estetică medicală la un punct de lucru situat în municipiul Sibiu, fără să dețină dreptul legal de a desfășura astfel de activități.

În urma percheziției, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri și documente care ar putea avea legătură cu activitatea investigată. Printre acestea se numără medicamente, substanțe injectabile, aparatură medicală, facturi, bonuri, dar și un telefon mobil.

Conform informațiilor apărute în anchetă, tânăra se prezenta pe contul său de Instagram ca studentă la medicină. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru stabilirea întregii activități desfășurate și a eventualelor consecințe.

Polițiștii precizează că persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.