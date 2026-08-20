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Accident cu un autocar și mai multe mașini la Mediaș. Plan roșu activat
Foto:Arhivă
Un autocar şi mai multe autoturisme s-au ciocnit joi în apropierea pieţei agroalimentare din municipiul Mediaş.
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