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Accident cu un autocar și mai multe mașini la Mediaș. Plan roșu activat

Foto:Arhivă

Foto:Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 20 aug. 2026, 13:59

Un autocar şi mai multe autoturisme s-au ciocnit joi în apropierea pieţei agroalimentare din municipiul Mediaş.

Accidentul rutier s-a produs pe strada Mihai Eminescu, în apropierea pieţei agroalimentare.

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar traficul rutier este blocat total în zona accidentului.

„În total, la fața locului se acționează cu patru ambulanțe SMURD dintre care una cu medic și trei ambulanțe SAJ. Nu sunt persoane blocate în mașini, în aceste momente 6 persoane sunt în evaluare medicală, toate fiind conștiente”, a anunțat ISU Sibiu, citat de Ora de Sibiu.

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