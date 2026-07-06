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Falși muncitori de salubritate din Sibiu, trimiși în judecată pentru furt calificat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 6 iul. 2026, 12:42

Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru furt calificat, după ce ar fi intrat în curtea unui sibian de 79 de ani, folosindu-se de o aparență menită să inspire încredere.

Potrivit anchetatorilor, cei doi purtau haine închise la culoare, veste reflectorizante asemănătoare celor folosite de lucrătorii de salubritate și rucsaci în spate. Scopul lor ar fi fost să cerșească și, dacă aveau ocazia, să fure bunuri care puteau fi valorificate ulterior.

Fapta ar fi avut loc în aprilie 2026. Cei doi au bătut la ușa locuinței, iar când nu le-a răspuns nimeni, au intrat prin poarta închisă, dar neîncuiată, apoi în holul casei. De acolo ar fi furat un telefon mobil Oppo și două perechi de pantofi bărbătești, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.500 de lei.

Judecătoria Sibiu a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea procesului. Un inculpat va fi judecat în arest preventiv, iar celălalt în libertate.


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