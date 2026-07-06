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Falși muncitori de salubritate din Sibiu, trimiși în judecată pentru furt calificat
FOTO: Arhivă
Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru furt calificat, după ce ar fi intrat în curtea unui sibian de 79 de ani, folosindu-se de o aparență menită să inspire încredere.
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