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Poliția Sibiu, obligată să despăgubească un șofer lăsat fără permis pentru apă de gură
FOTO: Arhivă
Un bihorean a obținut în instanță anularea unei sancțiuni rutiere și despăgubiri din partea Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, după ce a rămas fără permis deși analizele de sânge au arătat că nu consumase alcool.
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