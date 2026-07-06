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Poliția Sibiu, obligată să despăgubească un șofer lăsat fără permis pentru apă de gură

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 6 iul. 2026, 13:55

Un bihorean a obținut în instanță anularea unei sancțiuni rutiere și despăgubiri din partea Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, după ce a rămas fără permis deși analizele de sânge au arătat că nu consumase alcool.

Bărbatul fusese oprit în trafic în județul Sibiu, în timp ce se îndrepta spre Grecia, unde urma să participe la o conferință. Testarea cu etilotestul a indicat 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă șoferul a explicat că folosise apă de gură cu alcool.

Pentru a-și dovedi nevinovăția, acesta a cerut recoltarea de probe biologice, iar rezultatul a arătat alcoolemie zero. Cu toate acestea, polițiștii i-au suspendat permisul pentru 90 de zile și l-au amendat cu 1.485 de lei.

Judecătoria Marghita a decis că, în astfel de cazuri, rezultatul analizelor de sânge trebuie să prevaleze și a anulat procesul-verbal. Instanța a obligat Poliția Sibiu să plătească 4.750 de lei despăgubiri, plus cheltuieli de judecată.


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