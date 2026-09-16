Advertising
Social· 1 min citire
Guvernul impune casca obligatorie pentru trotinete. Operatorii ripostează
FOTO: Arhivă
Bolt și Lime avertizează că noua reglementare le-ar putea distruge afacerile și ar reduce mobilitatea urbană.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:57Fost director CIA: Rusia nu își va atinge obiectivele din Ucraina. „Putin a făcut NATO măreț”
- 15:33Șeful Dacia trage un semnal de alarmă: România a pierdut două „meciuri” în industria auto. Producția și numărul angajaților ar putea scădea cu 25%
- 15:20Dronă de atac rusească, recuperată de pe o plajă din Polonia. Militarii au detonat controlat încărcătura
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News