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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Monica și Leonard Doroftei își spun povestea de iubire, în premieră la Realitatea Plus

Scris deCatalina Anghel
Publicat16 sept. 2026, 10:41
Actualizat16 sept. 2026, 10:42

Monica și Leonard Doroftei sunt invitații unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde dezvăluie, în premieră, amintiri despre începutul relației lor și despre prima întâlnire care le-a schimbat viața.

Cei doi rememorează cu emoție momentele care au pus bazele uneia dintre cele mai longevive povești de iubire din România, vorbind despre plimbările lungi, conversațiile fără sfârșit și întâlnirea cu familia.

„Stăteam de vorbă foarte mult, ne-am plimbat, a intrat în casă, l-a chemat tata, a stat de vorbă cu tata... și m-a cucerit cu șarmul lui”, povestește Monica Doroftei.

Episodul integral al podcastului poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 18 septembrie, de la ora 15:00, și la Realitatea Plus.

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