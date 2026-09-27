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Sancțiuni drastice pe șosele. Permis anulat și interdicție de 3 ani pentru circulația pe contrasens
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Publicat27 sept. 2026, 18:56
Actualizat27 sept. 2026, 19:12
Un nou proiect legislativ propune pedepse extrem de aspre pentru conducătorii auto care pun în pericol siguranța rutieră rulând pe sensul opus.
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