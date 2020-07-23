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Spitalul Județean din Sibiu NU mai are locuri pentru bolnavii de coronavirus!

Spitalul Județean din Sibiu NU mai are locuri pentru bolnavii de coronavirus!

Spitalul Județean din Sibiu NU mai are locuri pentru bolnavii de coronavirus!

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 23 iul. 2020, 09:25

Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Sibiu nu mai are locuri pentru bolnavii de COVID-19, transmit autoritățile sibiene. Pacienții care necesită internare pot merge doar la Spitalul de Pneumoftiziologie, iar în cazul minorilor, la Spitalul de Pediatrie, informează turnulsfatului.ro.

Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Sibiu nu mai are locuri pentru bolnavii de COVID-19, transmit autoritățile sibiene. Pacienții care necesită internare pot merge doar la Spitalul de Pneumoftiziologie, iar în cazul minorilor, la Spitalul de Pediatrie, informează turnulsfatului.ro.

Secția de Boli Infecțioase nu mai are locuri libere pentru internarea bolnavilor de COVID-19, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu. Potrivit acesteia, locuri libere mai sunt 22 la Spitalul de Pneumoftiziologie și, în cazul minorilor mai sunt de locuri la Spitalul de Pediatrie. În ceea ce privește locurile la ATI, în Spitalul Județean mai sunt trei locuri, iar la Pediatrie mai sunt șase locuri libere.

Vă reamintim faptul că, de la începutul pandemiei și până în prezent, în Sibiu, numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 792, 13 dintre aceștia fiind declarați pozitiv în ultimele 24 de ore, anunță turnulsfatului.ro.

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