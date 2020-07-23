Spitalul Județean din Sibiu NU mai are locuri pentru bolnavii de coronavirus!

Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Sibiu nu mai are locuri pentru bolnavii de COVID-19, transmit autoritățile sibiene. Pacienții care necesită internare pot merge doar la Spitalul de Pneumoftiziologie, iar în cazul minorilor, la Spitalul de Pediatrie, informează turnulsfatului.ro.

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