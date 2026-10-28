Ultima deratizare a anului în Sibiu, programată pe 28 și 29 octombrie

Cea de-a treia și ultima deratizare din acest an pe domeniul public al municipiului Sibiu este programată pentru miercuri, 28 octombrie, și joi, 29 octombrie. Lucrările vor fi executate de SC DD CHIM SRL.
Firma contractată de Primăria Sibiu va plasa dispozitive speciale conținând substanțe active în mai multe zone ale orașului. Interveniile se vor desfășura în parcuri și spații verzi, în imediata apropiere a blocurilor, în piețe, pe malurile apelor, pe terenurile instituțiilor publice, în curțile exterioare ale unităților de învățământ, la platforme și depozite de deșeuri, precum și la stațiile de transfer, sortare și alte instalații de tratare sau eliminare a gunoiului.
Dispozitivele vor fi marcate corespunzător pentru a semnaliza pericolul reprezentat de substanțele toxice din interior. Potrivit informațiilor furnizate, produsul utilizat este Agrorat Wax Blocks, avizat de Ministerul Sănătății. Antidotul în caz de ingerare accidentală este Vitamina K1.
Autoritățile solicită părinților să supravegheze îndeaproape copiii pentru a evita contactul cu aceste substanțe. De asemenea, proprietarii de animale de casă sunt rugați să ia toate măsurile necesare pentru a preveni intoxicațiile accidentale ale acestora.
În situația în care condițiile meteo se dovedesc nefavorabile, acțiunea va fi reprogramată.