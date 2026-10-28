Ultima deratizare a anului în Sibiu, programată pe 28 și 29 octombrie

Publicat 28 oct. 2026, 09:39 Sursă Mesagerul de Sibiu

Cea de-a treia și ultima deratizare din acest an pe domeniul public al municipiului Sibiu este programată pentru miercuri, 28 octombrie, și joi, 29 octombrie. Lucrările vor fi executate de SC DD CHIM SRL.

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