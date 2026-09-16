Ursula von der Leyen, planuri pentru Europa: apărare mai puternică, reguli pentru rețelele sociale și sprijin pentru Ucraina

Ursula von der Leyen a prezentat miercuri, 16 septembrie 2026, în Parlamentul European de la Strasbourg, direcțiile pe care Comisia Europeană vrea să le urmeze în următoarea perioadă.
În discursul despre Starea Uniunii, președinta Comisiei a pus accent pe securitatea Europei, sprijinul pentru Ucraina, protejarea frontierelor, competitivitate, inteligența artificială și protecția copiilor în mediul online.
Un nou plan pentru securitatea Europei
Von der Leyen a propus crearea unui Consiliu european de securitate, la care să participe Uniunea Europeană, Regatul Unit, Canada și Norvegia.
Președinta Comisiei a vorbit și despre un nou mecanism de coordonare a răspunsului european în cazul unor amenințări hibride. Potrivit propunerii sale, statele membre ar urma să se reunească atunci când una dintre țări solicită sprijin, pentru a coordona reacția și a descuraja escaladarea unor astfel de situații.
Apărarea ocupă un loc central în agenda prezentată de șefa Comisiei, pe fondul războiului din Ucraina și al schimbărilor din mediul de securitate european. Bruxelles-ul urmărește dezvoltarea unor capacități comune și reducerea dependențelor strategice.
Canada ar putea deveni membru asociat al UE
Un alt anunț important a vizat relația cu Canada. Von der Leyen a propus deschiderea discuțiilor pentru ca statul nord-american să devină primul membru asociat al Uniunii Europene, un statut care nu există în prezent în tratatele UE.
Președinta Comisiei a argumentat că Europa și Canada au interese comune în domenii precum apărarea, energia, tehnologia, materiile prime strategice și sprijinul pentru Ucraina. Premierul canadian Mark Carney a fost prezent la Strasbourg în timpul discursului.
Restricții pentru copii pe rețelele sociale
Una dintre cele mai concrete propuneri anunțate de von der Leyen privește accesul minorilor la platformele de socializare.
Comisia Europeană intenționează să propună ca persoanele sub 13 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, iar cei cu vârste între 13 și 15 ani să poată utiliza doar conturi limitate, create și supravegheate de părinți.
Pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să ofere un design mai sigur. Comisia vrea, de asemenea, ca marile companii de tehnologie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii.
Europa vrea să încetinească dezvoltarea celor mai riscante sisteme AI
Inteligența artificială a fost un alt punct important al discursului.
Von der Leyen a anunțat că va invita marile laboratoare de inteligență artificială la discuții privind posibilitatea încetinirii dezvoltării celor mai riscante modele. UE intenționează să colaboreze în acest domeniu cu parteneri precum Canada și Regatul Unit.
Regulamentul european privind inteligența artificială rămâne unul dintre instrumentele prin care Bruxelles-ul încearcă să stabilească reguli pentru această industrie.
Un nou răspuns european la crizele migratorii
Migrația a ocupat, de asemenea, un loc important în discurs. După afluxul masiv de migranți în Ceuta, von der Leyen a anunțat un cadru european de răspuns de urgență pentru situațiile în care apar mișcări masive de persoane.
Mecanismul ar putea fi activat doar în condiții strict stabilite și pentru perioade limitate. Președinta Comisiei a subliniat că UE trebuie să își protejeze frontierele, susținând în același timp respectarea drepturilor fundamentale.
Ucraina rămâne o prioritate
Von der Leyen a reafirmat sprijinul european pentru Ucraina și a inclus războiul de pe continent printre principalele provocări de securitate pentru UE.
Discursul a venit într-un moment în care Comisia Europeană încearcă să consolideze capacitatea de apărare a statelor membre și să reducă dependențele externe în domenii strategice.
Schimbările climatice, între marile teme ale Europei
Președinta Comisiei a vorbit și despre efectele schimbărilor climatice, după o vară marcată de incendii, secetă și temperaturi extreme în mai multe regiuni europene.
Von der Leyen a anunțat măsuri pentru adaptarea Europei la schimbările climatice, inclusiv o alianță europeană pentru asigurarea împotriva riscurilor climatice și un plan european pentru perioadele de caniculă.
Discursul din 2026 conturează astfel o agendă europeană concentrată pe securitate, autonomie strategică, protejarea frontierelor, competitivitate și dezvoltarea tehnologiilor, dar și pe măsuri pentru protejarea cetățenilor în fața schimbărilor climatice și a riscurilor din mediul online.