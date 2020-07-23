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VIDEO Accident grav pe DN 22, în județul Tulcea! Șoferul vinovat este din Sibiu!

VIDEO Accident grav pe DN 22, în județul Tulcea! Șoferul vinovat este din Sibiu!

VIDEO Accident grav pe DN 22, în județul Tulcea! Șoferul vinovat este din Sibiu!

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 23 iul. 2020, 14:57

Un accident rutier a avut loc  pe 23 iulie, pe DN 22, între localitățile Tulcea și Cataloi, județul Tulcea. Un bărbat a murit și două femei sunt grav rănite.

Un accident rutier a avut loc  pe 23 iulie, pe DN 22, între localitățile Tulcea și Cataloi, județul Tulcea. Un bărbat a murit și două femei sunt grav rănite.

În accident au fost implicate două mașini și un autotren.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite, două dintre ele fiind încarcerate.

Traficul rutier este oprit întrucât după impact, autotrenul a rămas imobilizat de-a latul pe carosabil. Se acordă îngrijiri medicale la fața locului.

UPDATE

Potrivit polițiștilor, un bărbat de aproximativ 60 de ani, din județul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism pe DN22-E87 ( Cataloi-Tulcea) a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un ansamblu cap tractor cu semiremorcă, condus de un bărbat de aproximativ 45 de ani, din Tulcea, care circula din sensul opus.

Pentru a evita impactul cu cele două autovehicule implicate în accident, o femeie de aproximativ 25 de ani, din Tulcea, a pierdut controlul asupra direcției autoturismului pe care-l conducea, intrând in coliziune cu un copac de pe marginea drumului.

În urma accidentului, șoferul de 60 de ani a murit, iar o femeie de 50 de ani, pasageră în aceeași mașină, a fost grav rănită. La fel și șoferița de 25 de ani.


Sursa: Realitatea de Tulcea

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