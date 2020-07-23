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VIDEO Accident grav pe DN 22, în județul Tulcea! Șoferul vinovat este din Sibiu!
VIDEO Accident grav pe DN 22, în județul Tulcea! Șoferul vinovat este din Sibiu!
Un accident rutier a avut loc pe 23 iulie, pe DN 22, între localitățile Tulcea și Cataloi, județul Tulcea. Un bărbat a murit și două femei sunt grav rănite.
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