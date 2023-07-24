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Sport· 2 min citire
David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia
David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia
David Popovici va evolua şi în proba de 100 m liber, ale cărei serii sunt programate pe 26 iulie
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