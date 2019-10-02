Fanii BC CSU vor beneficia de o platformă friendly prin care își pot alege o carieră

Reprezentanții BC CSU Sibiu lansează proiectul „CSU JOB HUNTERS - Pick and roll your career!”. Prin acest proiect suporterii CSU vor avea la îndemână o platformă friendly de unde pot alege cariera la care visează vizualizând ofertele de locuri de muncă promovate de partenerii clubului. De asemenea, companiile partenere ale BC CSU SIBIU au șansa de a-și identifica și angaja cei mai potriviți angajați pentru posturile vacante. „Pentru că suntem o comunitate atât de numeroasă, cu valori comune, dar ocupații dintre cele mai diverse, demarăm, începând cu luna octombrie, un proiect extrem de drag nouă CSU JOB HUNTERS - Pick and roll your career! Proiectul a apărut din dorința de a crea o conexiune palpabilă între partenerii echipei, extrem de numeroși, și suporterii noștri. Rațiunea acestui proiect vine din dorința de a crea conexiuni pe care să le transformăm în prietenii și să unim oameni cu aceleași valori și aspirații, oameni care iubesc baschetul și performanța în orice domeniu. De asemenea, vrem să dăm o altă dimensiune relației cu suporterii și o trecem la un alt nivel, sprijinindu-i să își dezvolte o carieră în cadrul unor companii de top, partenere ale BC CSU Sibiu, printr-un proiect unic în România. În același timp, sprijinim partenerii echipei prin intermedierea unei relații menite să susțină performanțele companiilor cu forță de muncă specializată, într-o perioadă în care acestea se confruntă cu o lipsă acută de personal, precum și cu migrarea sa. Fanii noștri, loiali, sufletiști, educați și proactivi, reprezintă segmentul țintă de forță de muncă pe care angajatorii își doresc să îl atingă și să îl atragă. ”, spun reprezentanții CSU. Ce veți găsi pe platforma CSU Job Hunters! Se vor uploada și publica anunțurile cu locuri de muncă vacante furnizate de partenerii noștri, cu descrierea completă a cerințelor. Acestea vor fi postate pe platforma online a BC CSU Sibiu și se vor promova pe canalele de Social Media și pe Linia Galben Albastră (Whatsapp). În săptămâna premergătoare fiecărui meci de acasă se va face un concurs în mediul online legat de unul dintre locurile de muncă vacante. Premierea va avea loc în ziua jocului, iar premiul va consta într-o zi de internship în compania care a promovat anunțul, dar și un kit al suporterului CSU! BC CSU Sibiu este echipa sportivă cu un număr record de abonați - 1.480 - pentru sezonul 2019/2020. În sezonul anterior, au fost 1.252 de abonați, dintre care peste 870 bărbați, între 18 și 55 de ani, cu studii medii sau superioare. Aproape 350 de abonați au fost femei, între 18-50 de ani, cu studii medii sau superioare.