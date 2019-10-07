Articol scris de Scris de Andra Marinescu

Gaz Metan a învins Academica Clinceni, scor 2-1. Sergiu Buș și Dumitru Cardoso au marcat într-un interval de două minute golurile care au adus trei puncte foarte importante pentru gruparea de pe Târnava Mare. Academica a sperat la o revenire după ce o minge reluată de Patriche a fost deviată de Neluț Roșu în propria poartă cu șase minute înainte de final, dar Gaz Metan a menținut rezultatul și a oprit seria de trei eșecuri consecutive. Gaz Metan a început tare partida cu Academica, iar în minutul 2 lovitura de cap a lui Marius Constantin după o lovitură liberă bătută de Neluț Roșu, a lovit bara porții adverse și a ieșit în afara terenului. În minutul 24, portarul Academicii a reușit să rețină șutul lui Marian Pleașcă la colțul scurt. După o jumătate de oră de joc, Ely Fernandes a scăpat singur pe partea dreaptă, a driblat portarul, dar a fost în cele din urmă blocat. La cornerul care a urmat, același jucător a trimis cu capul pe lângă poarta adversă, iar repriza s-a terminat cu scor alb. Repriza a doua s-a desfășurat după aproximativ aceleași coordonate. În minutul 71, Romeo Roberto a fost deschis foarte bine pe partea dreaptă, a centrat în careu, iar Sergiu Buș a marcat golul de 1-0. Peste doar un minut, Ionuț Larie l-a lansat foarte bine pe Dumitru Cardoso în adâncime, iar acesta a pătruns și l-a executat pe portar pentru 2-0. În minutul 84, mingea lovită cu capul de Răzvan Patriche după un corner, a fost deviată de Neluț Roșu în propria poartă, iar oaspeții au sperat că pot reveni. În prelungirile partidei, Nasser Chamed și Darius Olaru au fost aproape de golul trei, iar partida s-a încheiat cu victoria la limită a gaziștilor.

