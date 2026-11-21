Max Verstappen va pleca din pole position în cursa din Las Vegas după ce Kimi Antonelli, cel mai rapid în calificări, a primit o penalizare de cinci locuri.
Pilotul Red Bull a obținut prima poziție pe grila de start pentru Marele Premiu al Statelor Unite, programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 6:00. Antonelli a înregistrat cel mai bun timp în sesiunea Q3, dar va porni de pe locul 6 din cauza depășirii cotei alocate motoarelor cu combustie internă.
În urma lui Verstappen se va alinia George Russell, de la Mercedes, urmat de Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) și Arvid Lindblad (Racing Bulls). Pentru Lindblad, locul 5 reprezintă cea mai bună poziție de start din cariera sa.
Oscar Piastri (McLaren) s-a calificat pe locul 7, dar o penalizare de 10 locuri pentru depășirea cotei de motoare îl va trimite pe grila de start pe poziția a 17-a. În consecință, Liam Lawson (Racing Bulls) urcă pe locul 7.
Ferrari eliminată în Q2
Echipa Ferrari a avut o zi dificilă, având dificultăți în condițiile de frig și pe liniile drepte lungi. Atât Charles Leclerc, cât și Lewis Hamilton au fost eliminați în sesiunea Q2.
Este prima dată când niciun pilot Ferrari nu a ajuns în Q3 de la Marele Premiu al Canadei din 2024. Din cauza penalizării lui Piastri, Leclerc va porni de pe locul 10, iar Hamilton de pe locul 11.
Pierre Gasly și Franco Colapinto (Alpine) au avut un ritm excelent, dar au fost prinși în trafic în Q3 și s-au calificat pe locurile 9 și 10. Verstappen a primit doar un avertisment pentru conducerea haotică în ultima sesiune de antrenamente de sâmbătă dimineață.