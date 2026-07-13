Advertising
Sport· 1 min citire
Tenis. Sorana Cîrstea a urcat pe locul 17 WTA
Sorana Cîrstea
Publicat13 iul. 2026, 14:08
Sursărealitatea.net
În fruntea clasamentului mondial se menține Arina Sabalenka
Citește și
- 08:45Fotbal. Universitatea Craiova câștigă Supercupa României
- 08:42Tenis. Italianul Jannik Sinner a câștigat Wimbledon 2026
- 14:00Doliu în fotbalul portughez: fostul atacant Manú a murit la 43 de ani, într-un accident rutier
- 09:37Afacerea Mondialului: FIFA vinde bucăți din gazonul finalei CM 2026 ca piese de colecție!
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News