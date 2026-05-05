Festivalul Filmului European, la a 30-a ediție

A 30-a ediție a Festivalul Filmului European debutează miercuri, la Muzeul Național de Artă al României din București, cu proiecția documentarului „Nebuni în pustiu” („Better Go Mad in the Wild”, r. Miro Remo, 2025).

Lungmetrajul de deschidere propune o incursiune în viața a două personaje care trăiesc izolat, în natură, departe de civilizație, într-un univers marcat de tensiuni interioare și de o estetică puternică, susținută inclusiv de muzica lui Smetana.

Festivalul marchează 30 de ani de existență și aduce în prim-plan o selecție de filme europene premiate, dar și titluri mai puțin cunoscute, într-o abordare curatoriată care urmărește teme comune și dialogul cultural.

Potrivit lui Liviu Jicman, președintele Institutul Cultural Român, evenimentul a evoluat „de la o colecție de filme ilustrând valorile europene la o adevărată selecție de festival”, devenind un spațiu de întâlnire care reflectă diversitatea și creativitatea Europei.

La rândul său, directorul artistic al ediției, Cătălin Olaru, a subliniat că această ediție „trage linie” după trei decenii, reunind atât filme relevante din trecut, cât și producții ale noilor generații de cineaști.

Ambasadori și invitați speciali

Ediția din acest an îi are ca ambasadori onorifici pe producătoarea Ada Solomon și regizorul Igor Cobileanski, reprezentanți ai unei cinematografii europene active și influente.

De-a lungul timpului, rolul de ambasadori a fost deținut de nume importante ale filmului românesc, precum Cristi Puiu, Cristian Mungiu sau Radu Jude.

Publicul va avea ocazia să participe la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu regizori și echipe de producție. Printre evenimentele programate se numără:

întâlniri cu regizoarele Denise Cohn Tubacu și Vera Surățel, pentru filmul „Keeppit: scrisori din fântâni”

dialoguri cu regizorul Nagy Dénes

o sesiune specială cu Igor Cobileanski, la Cinema Union

prezența regizorului Miha Hočevar și a echipei filmului „De capul nostru”

Un festival extins la nivel național

Festivalul nu se limitează la București, fiind organizat în mai multe orașe din țară, între aprilie și începutul lunii iunie, inclusiv la Brașov, Timișoara, Arad, Târgu Mureș sau Tulcea.

La edițiile deja desfășurate în Botoșani, Iași și Brăila au participat peste 1.100 de spectatori, în cadrul a 20 de proiecții.

Identitatea vizuală a ediției este semnată de artistul Dan Perjovschi, cunoscut pentru lucrările sale expuse la nivel internațional, care explorează teme precum libertatea de expresie și valorile europene.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și al EUNIC Romania, în parteneriat cu UCIN și numeroase instituții culturale europene.

Ediția din acest an confirmă rolul festivalului ca platformă de dialog și reflecție asupra identității europene, prin intermediul cinematografiei.



