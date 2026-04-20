Război în Orientul Mijlociu. Iranul acuză SUA de atac asupra unei nave în Golful Oman și amenință cu repersalii

Teheranul susține că armata americană ar fi atacat o navă comercială și i-ar fi dezactivat sistemele de navigație, avertizând că va răspunde rapid.

Comandamentul militar iranian „Hazrat Khatam al-Anbiya” a confirmat, printr-un comunicat difuzat de agenţia Tasnim, un atac revendicat de armata americană asupra unei nave în Golful Oman, relatează Al Jazeera.

„America agresivă, încălcând armistiţiul şi comiţând acte de piraterie maritimă, a atacat una dintre navele comerciale ale Iranului în apele Mării Omanului, trăgând asupra acesteia şi dezactivându-i sistemul de navigaţie prin trimiterea mai multor terorişti marini pe puntea navei menţionate”, se arată în comunicat.

„Avertizăm că Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând şi vor răzbuna acest act de piraterie armată comis de armata SUA”, a adăugat comandamentul iranian.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică seară că puşcaşii marini americani au interceptat şi au preluat „custodia deplină” a unei nave cargo sub pavilion iranian în Golful Oman.