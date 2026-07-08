Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 17:24

Lionel Messi continuă să impresioneze la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar prestațiile sale au atras din nou laude din partea unor nume uriașe din fotbal. După victoria Argentinei cu 3-2 în fața Egiptului, Zlatan Ibrahimovic a avut un mesaj plin de admirație pentru căpitanul „Albicelestei”.

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