Economie· 2 min citire

Seceta pârjolește culturile de porumb și floarea-soarelui. Fermierii se tem de un nou an dezastruos

Secetă porumb

Secetă porumb

Scris deMădălina Cristea
Publicat21 aug. 2026, 07:43
SursăRealitatea PLUS

Seceta prelungită și temperaturile extreme distrug culturile care ar trebui recoltate în această toamnă. Porumbul și floarea-soarelui se numără printre cele mai afectate plante, iar câmpurile sunt arse de soare după săptămâni întregi fără precipitații suficiente. Fermierii se așteaptă la producții mult mai mici decât în anii obișnuiți, însă amploarea pierderilor este încă greu de calculat, conform Realitatea PLUS.

Porumbul s-a uscat înainte să formeze boabele

În multe zone, porumbul s-a uscat înainte de vreme și nu a mai apucat să formeze boabe normale. Plantele au fost afectate simultan de lipsa apei și de temperaturile foarte ridicate, iar o parte însemnată a culturilor de porumb și floarea-soarelui este deja compromisă. Boabele rămase sunt seci și nu s-au dezvoltat așa cum ar fi trebuit.

„Aici avem boabe seci. Nu s-au legat cum ar fi trebuit să se lege.”

Fermierul Cornel Stroescu spune că plantele au fost arse de temperaturile extreme și s-au uscat mai repede decât ar fi fost normal. Situația este cu atât mai gravă cu cât agricultorii vin după un alt an în care culturile au fost puternic afectate. Speranțele pentru actualul sezon sunt reduse, iar producția finală nu poate fi estimată înainte de recoltare.

„Sperăm să avem ceva producție, pentru că anul trecut a fost 100% calamitat. S-a uscat mai devreme decât ar fi trebuit.”

Costurile au explodat, dar prețurile au rămas în urmă

Pierderile provocate de secetă vin într-un moment în care prețurile semințelor, îngrășămintelor și tratamentelor agricole au crescut puternic. În schimb, prețurile obținute de fermieri la vânzarea producției au rămas apropiate de nivelurile de acum zece ani. Agricultorii riscă astfel să recolteze mult mai puțin, după ce au suportat cheltuieli tot mai mari pentru înființarea și întreținerea culturilor.

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