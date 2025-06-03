AUR, PE PRIMUL LOC ÎN INTENȚIA DE VOT. PSD, DEPĂȘIT DE PNL ÎN CEL MAI RECENT SONDAJ INSCOP

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cei mai mulți români ar vota cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Strategic Thinking Group.

AUR conduce detașat în preferințele alegătorilor care spun că ar merge sigur la vot, cu un scor de 38,3%. Pe locul al doilea se află Partidul Național Liberal (PNL), cu 16,6%, în timp ce Partidul Social Democrat (PSD) scade la 15,2%, ajungând pe poziția a treia.

Sondajul a fost realizat în perioada 26–30 mai 2025, pe un eșantion de 1.150 de persoane, și are o marjă de eroare de ±2,9%. Din totalul respondenților, 67,1% au declarat că merg sigur la vot și au exprimat o opțiune politică.

Uniunea Salvați România (USR) ar obține 13,3%, fără a profita electoral de asocierea cu președintele Nicușor Dan. UDMR rămâne stabil, cu un scor de 4,7%. Partidele noi și extra-parlamentare înregistrează scoruri reduse: SENS – 4,1%, POT – 3,5%, SOS România – 1,8%.

La nivel general, 74,2% dintre respondenți declară că vor merge sigur la vot, în timp ce 11,5% spun că nu vor vota deloc. Estimarea totală de participare este în jur de 67,1%.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, avertizează că actualele scoruri indică o posibilă fragmentare a viitorului legislativ, care va face dificilă formarea unei majorități fără negocieri extinse și alianțe neobișnuite.

Sursa: Newsinn