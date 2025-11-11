Advertising
Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea demontează declarațiile lui Claudiu Târziu: „Nu mi-am propus să candidez la Primăria Generală”
Gheorghe Piperea demontează declarațiile lui Claudiu Târziu: „Nu mi-am propus să candidez la Primăria Generală”
Europarlamentarul AUR, a răspuns într-o conferință de presă, afirmațiilor făcute de Claudiu Târziu, conform cărora Piperea și-ar fi dorit să candideze la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei
Citește și
- 20:26Guvernul olandez lansează un semnal de alarmă: Rusia se pregătește pentru un conflict cu Europa
- 17:39Sorin Grindeanu acuză PNL pentru criza politică: „Blocajul nu e la PSD. Bolojan nu a fost de acord”
- 15:59Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”
- 15:58Anca Alexandrescu, dezvăluiri exclusive, diseară de la 20.55 la Culisele Statului Paralel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News