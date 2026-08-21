Ambulanțierii amenință cu proteste dure. Scandal pe salarii și sporuri: „Salvăm vieți, nu suntem ambulanța neagră”

Angajații serviciilor publice de ambulanță amenință cu proteste dure începând de săptămâna viitoare, dacă Ministerul Muncii nu modifică proiectul legii salarizării. Sindicaliștii reclamă diferențe nejustificate între județe și reducerea sporurilor acordate personalului care intervine în teren. După atacurile asupra echipajelor medicale, federația transmite că ambulanțele și salvatorii trebuie protejați, nu transformați în ținte.
Salarii mai mici în județele fără centre universitare
Federația Națională Sindicală Ambulanța din România contestă împărțirea serviciilor județene în două categorii de salarizare. Potrivit proiectului, angajații din județele fără centre universitare ar urma să primească salarii mai mici decât cei care lucrează în județe în care există astfel de instituții. Sindicaliștii consideră că personalul operativ desfășoară aceeași activitate și este expus acelorași riscuri, indiferent de zona în care intervine.
Federația cere ca toți angajații operativi ai serviciilor de ambulanță să fie salarizați în aceleași condiții. Diferențierea în funcție de existența unui centru universitar este considerată lipsită de justificare, deoarece urgențele și responsabilitățile echipajelor nu diferă de la un județ la altul. Nemulțumirile vizează în special personalul care intervine direct pentru salvarea pacienților.
Sindicatele cer păstrarea sporurilor de pericol
O altă problemă este nivelul sporurilor acordate pentru condițiile deosebit de periculoase în care lucrează echipajele. Federația solicită păstrarea prevederilor actuale din Legea salarizării nr. 153/2017 și din regulamentul stabilit prin HG nr. 153/2018. Personalul care intervine în teren, în regim de urgență, ar trebui să beneficieze în continuare de nivelul superior al acestor sporuri.
Sindicaliștii cer ca proiectul să includă integral propunerile Ministerului Sănătății, despre care afirmă că au fost deja convenite cu reprezentanții angajaților. Dacă modificările nu vor fi preluate, personalul operativ ia în calcul declanșarea unor „acțiuni radicale” începând de săptămâna viitoare. Forma concretă a protestelor nu a fost anunțată deocamdată.
Mesaj dur după atacurile asupra ambulanțelor
Avertismentul privind salarizarea vine și pe fondul incidentelor în care echipajele medicale au fost agresate în timpul misiunilor. Sindicaliștii resping dezinformările despre așa-numita ambulanță neagră și cer măsuri pentru protejarea salvatorilor și a autospecialelor.
„Serviciile Publice de Ambulanță nu reprezintă ambulanță neagră pentru a fi agresată și vandalizată, ci este ambulanța albă care salvează vieți și trebuie protejată.”
Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în comuna Recea-Cristur din județul Cluj. Un echipaj care intervenea la o urgență a fost atacat cu pietre, bâte și topoare de persoane care ar fi crezut informațiile false răspândite printr-un videoclip pe TikTok. În înregistrare se susținea că o ambulanță neagră ar fi folosită pentru răpirea copiilor, iar mai mulți dintre agresori au fost ulterior reținuți și arestați preventiv.