Obiceiul care crește riscul de formare a pietrelor la rinichi. Avertismentul medicilor pentru zilele caniculare

Publicat 6 iul. 2026, 08:15 Sursă realitatea.net

În perioada verii, temperaturile ridicate pun organismul la încercare, iar menținerea unei hidratări corespunzătoare devine esențială pentru sănătate. Deși multe persoane consideră că orice lichid consumat poate înlocui apa pierdută prin transpirație, această percepție este greșită. Alegerea băuturilor nepotrivite sau consumul insuficient de apă poate avea consecințe serioase, inclusiv asupra funcționării rinichilor. Medicii atrag atenția că unul dintre riscurile majore ale deshidratării în sezonul cald este creșterea probabilității de formare a pietrelor la rinichi.

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