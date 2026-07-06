Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este foame seara mai târziu?

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat6 iul. 2026, 08:56
Actualizat6 iul. 2026, 10:00

De ce simțim nevoia să mâncăm mai mult seara și cum ne influențează acest obicei sănătatea? În ediția „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele foamei de seară și soluțiile pentru un stil de viață echilibrat.

Ai avut vreodată senzația că, deși ai mâncat suficient peste zi, seara apare brusc o foame greu de ignorat? Nu este doar o problemă de voință, ci are legătură cu ritmul biologic al corpului.
Spre seară, nivelul hormonilor care controlează apetitul se schimbă. Grelină, hormonul foamei, poate crește, în timp ce leptina, responsabilă de senzația de sațietate, devine mai puțin eficientă. În plus, oboseala acumulată pe parcursul zilei influențează alegerile alimentare.
Creierul caută recompensă și confort, iar mâncarea devine una dintre cele mai rapide soluții. De aceea, poftele de seară sunt adesea orientate spre alimente bogate în calorii.
Un alt factor important este alimentația din timpul zilei. Dacă mesele au fost sărace sau neregulate, corpul încearcă să compenseze seara.
O strategie utilă este să ai mese echilibrate pe parcursul zilei și să nu sari peste ele. Astfel, vei reduce semnificativ nevoia de „gustări de urgență” seara.
Foamea de seară nu este întâmplătoare. Este, de cele mai multe ori, rezultatul întregii zile. 

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