Rapid a învins FC Botoșani cu 3-1 în Cupa României

Rapid și cele două echipe din Cluj-Napoca sunt la egalitate perfectă în Grupa B din Cupa României
Echipa Rapid s-a impăus cu 3-1, pe terenul lui FC Botoşani, în Grupa B a Cupei României. Rapid și cele două echipe din Cluj-Napoca sunt la egalitate perfectă în Grupa B din Cupa României.
Drole trebuia să fie titular la gazde, dar s-a accidentat la încălzire și locul său a fost luat de Ilicic. Oaspeții au marcat de două ori în 5 minute. Scorul a fost deschis de Iulian Cristea (17), cu capul, după un corner executat de Cătălin Cîrjan.
Ulterior, Paul Iacob a majorat avantajul giuleştenilor, din lovitură liberă (21). S-a făcut 0-3 în minutul 53, când Ştefan Pănoiu a marcat cu un şut din marginea careului. Golul de onoare a fost semnat de Carlo Casap (81), din lovitură liberă.
Interesant este că și în celelalte două meciuri din Grupa B, ambele jucate azi, s-au impus oaspeții cu același scor. “U” Cluj-Napoca a câștigat partida cu CSA Steaua, iar CFR Cluj a dispus de CSM Alexandria.
Ca urmare, pe primele 3 locuri se află, la egalitate perfectă, cele două echipe din Cluj-Napoca și Rapid.
În următoarea etapă, programată pe 1 noiembrie, au loc confruntările “U” Cluj-Napoca – CFR Cluj, CSA Steaua – Rapid și CSM Alexandria – FC Botoșani. În ultima rundă, din 5 decembrie, se joacă Rapid – CFR Cluj, FC Botoșani – “U” Cluj-Napoca și CSM Alexandria – CSA Steaua.
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Sursa: Newsinn