Advertising
Actualitate· 2 min citire
Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „Digitalizăm certificatele de înmatriculare, simplificăm regulile europene și armonizăm datele din registrele naționale ale statelor UE”
Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR)
Publicat10 apr. 2026, 12:45
Actualizat1 mai 2026, 08:47
Comisia pentru transport și turism (TRAN) a dat undă verde, miercuri, 8 aprilie, noilor reguli europene privind digitalizarea documentelor de înmatriculare a vehiculelor și armonizarea datelor în registrele naționale, un dosar negociat din partea Grupului ECR de eurodeputatul AUR, Adrian Axinia.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:35Cupolă de foc peste România. Cod portocaliu și Cod galben de temperaturi extrem de ridicate în mare parte din țară-HĂRȚI
- 08:22 Petrolul se scumpește pe fondul incertitudinilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz
- 08:17 Peste 33.000 de candidați susțin examenul național de Bacalaureat în sesiunea de toamnă: primele rezultate, pe 18 august
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News