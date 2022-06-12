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Economie· 2 min citire
Ministrul Muncii face marele anunț pentru români: când vor fi majorate pensiile
Ministrul Muncii face marele anunț pentru români: când vor fi majorate pensiile
Budăi, a vorbit, duminică, la Realitatea PLUS, despre majorarea pensiilor, dar și despre supraimpozitarea veniturilor bugetarilor care depășesc indemnizația președintelui
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