Nicolae Vlahu (senator AUR): „După aproape doi ani, CCR inventează motive pentru anularea alegerilor. Românii nu mai pot fi păcăliți”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 apr. 2026, 18:05

„La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale – una dintre cele mai controversate decizii din istoria recentă a României – președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, vine acum, în cadrul unui interviu, cu o serie de „explicații” despre motivele care ar fi stat la baza acestei hotărâri”, spune Nicolae Vlahu.

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