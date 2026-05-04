Advertising
Actualitate· 2 min citire
Nicușor Dan, după anunțul retragerii trupelor SUA din Germania: „Nu este o surpriză"
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a reacționat la decizia Pentagonului de a retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, subliniind că această mișcare era previzibilă încă din primul mandat al președintelui SUA, Donald Trump.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:41Peiu îl acuză pe Bolojan că ține România pe loc: „Premier și ministru interimar la Energie, dar nu are curaj să ia o decizie”
- 21:25Escaladare brutală în război. Rusia și Ucraina s-au atacat cu drone și rachete
- 21:00Ana Maria Păcuraru: „Cum am ajuns aici, într-o țară cu resurse, cu un reactor nuclear, cu un potențial energetic uriaș, dar care se împrumută de curent de la vecini?”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News